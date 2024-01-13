Bursa'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra tekrardan girdi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 21 adet suç kaydı olan H.A. (25) son olarak oto hırsızlıktan cezaevine girdi. Geçtiğimiz gün cezaevinden çıkan H.A., çıktığı günün akşamına tekrardan otomobil çaldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı güvenlik kamerası ve çeşitli incelemelerde şüphelinin cezaevinden sabah saatlerinde çıkan H.A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede şüpheli çaldığı otomobil ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli getirildiği emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tekrardan tutuklanarak cezaevine götürüldü.