Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 10:04, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:05
Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.
İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.