Hain saldırıya art arda tepkiler

Kuzey Irak'taki üs noktasına terör örgütü unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Hain saldırının ardından siyasilerden art arda baş sağlığı paylaşımları geldi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

"Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.

Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN:

"Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun.

Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:

"Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde beş kahraman askerimizin şehit olduğunu, sekiz kahraman askerimizin yaralandığını teessürle öğrendim.

Vatan toprağına düşen kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:

"Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..."

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU:

"Vatan size minnettar. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum.

Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum."

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim."

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN:

"Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri üssümüze sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman mehmetçiğimizin şehit olduğunu, üçü ağır sekiz kahraman mehmetçiğimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bizleri derin bir acı ve hüzne boğan bu kahpe saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı hadisede yaralanan kahraman askerlerimize de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun."