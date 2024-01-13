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Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili

Sünnet zamanı seçimi, pek çok aile için kafa karıştırıcı bir konu olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, ebeveynler, çocukların ev ortamında dinlenebilmesi ve yangı riskinin düşüklüğü sebebiyle yarıyıl tatilinin sünnet için ideal bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 10:52, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:53
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Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili

Sağlığın yanı sıra mevsimsel ve sosyal açıdan yarıyıl tatilinin, ailelerin çocuklarını sünnet ettirmesi için çok uygun bir dönem olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, sünnet işlemiyle ilgili şunları söyledi;

"Sünnetin, hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir. Genel anestezi ya da lokal anesteziyle gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu işlem, çocukta travmaya yol açmadan kolayca yapılabiliyor. Soğuk havadan dolayı ev dışı aktivitelerin kısıtlı olduğu, çocuğun daha uygun şartlarda evinde dinlenebileceği, enfeksiyon riskinin çok düşük olduğu yarıyıl tatilinde sünnetin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sünnet sonrası ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmak gerekiyor."

"2-6 yaş arası çocuklar sünnet ettirilmemeli"

Op. Dr. Topçu, ideal sünnet yaşı konusunda kararsızlık yaşayan aileler için de şu bilgileri verdi;

"Sünnet, mutlaka uygun yaş aralığında yapılmalıdır. 2-6 yaş arası çocuklarda sünnet, cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci yapıları ve uyumsuz olmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yapıldığında, erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanabilir ve travmaya yol açabilir. Sünnet ya 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra yapılmalıdır. Çocukta enfeksiyon veya böbrek hastalıkları risklerinin olması durumunda 2 yaşından önce, diğer şartlarda 6 yaşından sonra sünnet önerilir."

Sünnetin kolay ve rahat tolere edilebilen bir işlem olduğunu ifade eden Op. Dr. Topçu, "Cerrahi işlem standartlarına uyulduğunda istenmeyen bir durum yaşanması söz konusu olmaz. Ancak usulüne uygun yapılmadığında, kalıcı kayıp ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabilir. Derinin fazla ya da az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmi ya da tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar doğmaması için işlemin deneyimli bir uzman tarafından uygun yaş aralığında, cerrahi prensiplere uyularak yapılması gereklidir. Sünneti, tercihen çocuk cerrahisi ya da çocuk üroloji uzmanı yapmalıdır" dedi.

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