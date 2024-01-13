Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'a gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 11:19, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:20
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."