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Vergiye yönelik dijital uygulamalar işlemleri hızlandırdı, tasarrufu artırdı

Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik uygulamaları üzerinden geçen yıl 43,3 milyon işlem yapılırken toplam 146,8 milyar lira vergi ve harç ödemesi gerçekleştirildi- Dijital uygulamalar sayesinde sadece posta masraflarından sağlanan tasarruf, 2016 yılından bu yana 3,2 milyar lirayı buldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 11:40, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:24
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Vergiye yönelik dijital uygulamalar işlemleri hızlandırdı, tasarrufu artırdı

- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni projelerle çevrim içi hizmet sayısını artırırken geçen yıl 43,3 milyon işlem elektronik uygulamalar üzerinden yapıldı, sadece posta masrafından sağlanan tasarruf, 2016'dan bu yana 3,2 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin GİB'den aldığı bilgiye göre, kurumun çevrim içi hizmet çalışmaları Dijital Vergi Dairesi uygulamasıyla taçlandı.

Daha önce İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, e-Beyanname gibi kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara, 7 Ekim 2023'ten itibaren Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapma imkanı sağlandı.

Böylece, GİB tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında birleştirildi.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden 350'den fazla hizmete erişilirken bu dönüşüm, mükellefler tarafından da yoğun ilgiliyle karşılandı. Geçen yıl 11,8 milyon dilekçe elektronik ortamda verildi. 8,5 milyon "Borcu yoktur" ve 1,4 milyon "mükellefiyet" yazısı da elektronik ortamdan alındı.

23,4 milyonu 2023'te olmak üzere 2016'dan bugüne kadar 130,9 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edildi. Bu sayede sadece posta masrafından 3,2 milyar lira tasarruf sağlandı. Ayrıca, 2023 yılında GİB sistemleri üzerinden çevrim içi 43,3 milyon işlem yapılırken toplam 146,8 milyar lira vergi ve harç ödemesi gerçekleştirildi.

- "Hızlı ödeme" seçenekleri işlemleri kolaylaştırdı

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesine hem "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerindeki internet sürümünden hem de uygulama marketlerinde bulunan "GİB Mobil"den erişim sağlayabiliyor.

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi aracılıyla iki yöntemle vergi ve harçlarını ödeyebiliyor.

Birinci yöntemde, Dijital Vergi Dairesine giriş yapan mükellefler istediği borcu seçerek, kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. İkinci yöntemde ise Dijital Vergi Dairesi üzerinden kullanıcı giriş yapmadan "Hızlı Ödeme" alanına girerek işlemini tamamlayabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi güncel ve yeni teknolojilerin yanı sıra açık kaynak kodlu yazılımlarla tasarlanırken tüm mobil cihazlarla uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Ayrıca, "GİB Mobil" uygulaması da aynı yaklaşımla revize edildi. Vergi ve harç ödemelerine ilişkin ekranlar yeniden düzenlendi.

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