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Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda gelecek hafta görüşülmesi planlanan teklifte asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme de bulunuyor- SSK ve Bağkur emekli aylıklarında iyileştirmenin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararın ardından bu teklife eklenmesi bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 11:39, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:41
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Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak

- Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaretinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

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