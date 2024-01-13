Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Hava Kuvvetlerince Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 12:00, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:01
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, hedeflerin imha edildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.