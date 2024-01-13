Rize'de tarihi cami yıldırım isabet etmesi sonucu yandı

Akmescit köyündeki camide, dün gece yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük kısmı ahşap olan yapıyı sardı.

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