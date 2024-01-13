Rize'de tarihi cami yıldırım isabet etmesi sonucu yandı
Rize'nin Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden tarihi Akmescit Camisi yandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 12:01, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:02
Akmescit köyündeki camide, dün gece yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük kısmı ahşap olan yapıyı sardı.
Kar nedeniyle ulaşımın zor sağlandığı bölgedeki cami, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
1880-1885 yılları arasında inşa edilen cami, bir süre önce restore edilerek yeniden ibadete hazır hale getirilmişti.