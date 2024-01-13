MİT Kontrterör Daire eski Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

MİT Kontraterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınan Mehmet Eymür entübe edilmişti.

Mehmet Eymür kimdir?

Mehmet Eymür, 1943'te İstanbul'da doğdu. Eymür, 1970'lerin başında İstanbul'da Ulaş Bardakçı ile Tokat-Kızıldere'de Mahir Çayan'ın öldürüldüğü operasyonlarda yer aldı.

Eymür, 1983'te MİT'in yeni kurulan Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atandı. Daha sonra 1988'de eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan bir raporu nedeniyle MİT'ten ayrıldı.

Daha sonra kuruma geri dönen Eymür, 1995'te MİT'te Kontrterör Daire Başkanı olarak görev almaya başladı. 1997'de Vaşington'a gönderilen Eymür, sadece bir yıl sonra merkeze çekildi. MİT'ten uzaklaştırılmasının ardından Şeker Fabrikası'na atanan Eymür, atamaya karşı dava açtı. Emekli olduktan sonra ABD'ye giden Eymür, 2002'de Türkiye'ye döndü. Eymür ayrıca Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına da alınanlar arasında da bulunuyordu.

Eymür, gazeteci Gökçer Tahincioğlu'na verdiği röportajda MİT'teki işkencelerden bahsetti. Ziverbey Köşkü'nde yapılanları anlattı,

"Herkese yapılıyor diye söylemek mümkün değil. Ama yapılan da vardı. Mesela bir kurye vardı. Bana dert yanardı, 'Bugün elektrik tedavisi yok mu, romatizmalarım azdı' diye dalga geçiyordu. Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir, çünkü çok inatçı tipler var!"

dedi.