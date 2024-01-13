Trabzon'da oğlunu tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 66 yaşındaki P.E, evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

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