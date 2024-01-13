CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Genel Başkan Özgür Özel: Merkez Yönetim Kurulumuzda Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 13:41, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 13:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."