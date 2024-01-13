Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 56 gündür aranıyor

Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama çalışmaları gerçekleştirilemiyor.

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