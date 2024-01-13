Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 14:14, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:16
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi." ifadesi kullanıldı.