Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 16:07, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü