Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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