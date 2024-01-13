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Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sınır ötesi operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 17:40, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:41
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Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılmışlardır.


Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.

Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır.

Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.

Dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.

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