Milli Savunma Bakanı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı

Bakan Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net