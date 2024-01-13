Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi

Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
11 il için yoğun kar uyarısı
11 il için yoğun kar uyarısı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi

Bilecik Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi. Meclis üyelerinin teveccühüyle seçilen Kaya, Bilecik için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 17:10, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:24
Yazdır
Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi.

Belediye Meclisi toplantı salonunda Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.

İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı'na 11, AK Parti'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Partiden istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.

Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek, "3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum. Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oturumu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı ve MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır da takip etti.

- Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılması süreci

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Şahin'in geçici olarak başkanlık görevinden uzaklaştırılmasını talep etmişti.

İçişleri Bakanlığınca 25 Şubat 2022'de geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Şahin, 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmiş, 9 Ocak 2024'te Valiliğe başkanlıktan istifa dilekçesi sunmuştu. Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından istifasına kadar olan süreçte Melek Mızrak Subaşı vekaleten başkanlık görevini yürütmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber