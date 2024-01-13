İYİ Parti'den teröre karşı ortak bildiri ve TBMM'nin bilgilendirilmesi talebi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Zorlu, bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğin bir kez daha ortaya konulması adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Kürşad, "Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda İYİ Parti grubu olarak Anayasa'nın 98'inci TBMM İçtüzüğü'nün 102'nci ve 103'üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclisimizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz. Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle." ifadelerini kullandı.