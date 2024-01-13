Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

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