Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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