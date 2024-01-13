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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı üsteğmenin ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan, görüşmede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 19:09, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı üsteğmenin ailesiyle telefonda görüştü

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yaşanan çatışmada yaralanan Köyceğizli kahramanımız Üsteğmen Mutlu Duran'ın ana ocağını ziyaret ettik ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Cumhurbaşkanımız da yaptığımız ziyarete eksik olmasın telefonla katılarak aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Üsteğmenimizin nişanlısı ile de konuşan Cumhurbaşkanımız 'merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız' dedi."

ERDOĞAN: YANLARINA BIRAKMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı üsteğmenin amcasıyla yaptığı görüşmede, "Terörle malum son günlerde ciddi bir savaşın içindeyiz. Ama yanlarına bırakmıyoruz, akşamdan şu ana kadar 20'yi bulduk, daha da teröristleri öldürmeye devam edeceğiz. Şimdi biz olağanüstü güvenlik toplantısına giriyoruz. Bu toplantıda da neler yapacağımızın kararını alacağız. Dün geceden bu yana bölgede acayip bir kar boran fırtına var. Sağ olsun askerimiz mücadele veriyoruz. Temennimiz evladımız da şifaya kavuşsun, bir an önce sizlerle de bir arada olsun" dedi.

Erdoğan, yaralı üsteğmenin nişanlısıyla yaptığı görüşmede ise, "Hanım kızım merhabalar, Rabbimden şifalar diliyoruz. İnşallah oradan şifayı bularak Muğla'ya dönmüş olur. Ondan sonra da inşallah düğününüzü de gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

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