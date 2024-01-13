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Ankaragücü'nden 'transfer yasağı' açıklaması

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 19:24, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:26
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Ankaragücü'nden 'transfer yasağı' açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, transfer yasağının gelecek hafta kalkacağını söyledi.

Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şehitleri anarak sözlerine başlayan Hüseyin Aytekin, şunları kaydetti:

"Burada güven içinde maçlarımızı oynuyorsak, bu askerlerimiz sayesindedir. Onlara minnettarız. Ankaragücü de zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hayat devam ediyor. Biraz beraberlik sayımız fazlaydı, yenilmememize rağmen. Eksiklerimiz vardı ama bugün galip geldik, çok mutluyuz. Hem yargı hem de tahkim sürecinde açıkçası çok konuşmadık. Kendi içimizde bu takımın ayakta kalması için bir mücadeleye girdik. Bu noktada da hocamız Emre Belözoğlu dik bir duruş sergiledi. Takıma sahip çıktı. Yönetim kurulu üyelerimiz, başkanımız çok iyi bir mücadele verdi. Taraftarsız oynanan maçta bu galibiyeti burada olmayan herkese hediye ediyorum. Başkanımız Faruk Koca'ya da hediye ediyoruz. İnşallah bu galibiyeti seriye bağlarız."

Transfer yasağıyla ilgili konuşan Aytekin, "Bizden önceki döneme ait bir yargı sürecinde olan dosyaydı. CAS'ta aleyhimize karar çıktı. Bu hafta içerisinde yasak kalkacak, camiamızın tereddütü olmasın. İlgili borç ödenecek ve transfer açılacak. Transfere yönelik hazırlıklar devam ediyor, hocamızın uygun gördüğü isimler takıma katılacak. Kalıcı bir yasak değil. 800 bin avro civarı bir borç var, bu hafta içi çözülecek ve transfer yasağı kalkacak. Başkanımız İsmail Mert Fırat ve Futbol şube sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ile yönetimimiz büyük bir mücadele veriyor. Onların da desteğiyle yasak kalkacak." ifadelerini kullandı.

Sportif direktörlüğe Yılmaz Bal'ın getirildiği iddialarının sorulması üzerine Aytekin, "Resmi bir açıklama yok ama Yılmaz Bal camiamızdan birisi. Kulüp içerisinde bir pozisyonu olacak ve bize bu süreçte destek verecek. Bir açıklama yapacağız." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacakları maça da değinen Aytekin, "Sıkıntılı sürecin atlatılmasında hocamızın ve yönetimin katkısı çok büyük ama burada çok önemli nokta taraftarımızdır. Tandoğan Tesisleri'nde hep bizleydiler. Onların yanımızda olması bizi güçlendiriyor. Onlar takımı, takım onları çok özledi. İnşallah salı günü statta 20 bin kişi önünde takım sahaya çıkacak. Türkiye Kupası hedeflerimizden birisi ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği çok önemli. Biletlere ilgi de çok fazla." diyerek sözlerini tamamladı.

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