'Ankaragücü Başkanı'nın yaptığına üzüldük ama bu hakemler hak ediyor'

TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'un teknik direktörü Bülent Akan, hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasını hatırlatarak, "Çok üzüldük ama bu hakemler hak ediyor bunları demek ki" dedi.

Deplasmanda 2-0 yenildikleri İnegölspor maçının ardından konuşan Akan, hakem yönetimini eleştirerek, "Penaltı verilmiyor, goller oluyor, bilmem neler oluyor. Bu hakemlerle bitmez lig. Gerçekten bitmiyor. Biz çok üzüldük tamam Ankaragücü'nün başkanından dolayı ama bu hakemler hak ediyor demek ki bunları" ifadelerini kullandı. Akan bu ifadeden hemen sonra kameramana dönüp "Kardeş sil bunu" dedi. 24 Erzincanspor teknik direktörü, muhabirin canlı yayında olduklarını hatırlatması üzerine "İnegölspor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum diyerek" röportajı bitirdi.