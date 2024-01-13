Kedilere eziyet eden ve bölücü terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı
Telegram'da kurdukları grupta kedilere işkence ettikleri görüntüleri paylaşan ve terör örgütü propagandası yaparak şehitler ve Atatürk'e hakaret eden 'C31K' isimli sosyal medya topluluğuna operasyon yapıldı.
Kedilere eziyet ettikleri ve bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucu, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerinin kedilere eziyet ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda, topluluğa üye 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 13, 2024
Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan. pic.twitter.com/OGwM2YkGod