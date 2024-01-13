Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 21:12, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:18
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.