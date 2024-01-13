Bakım sırasında asansör boşluğuna düşen teknisyen öldü
Arnavutköy'de bakım çalışması sırasında asansör boşluğuna düşen teknisyen Mustafa Ergün, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 21:34, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:27
Hadımköy Ürgüplü Caddesi'ndeki 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı için çalışma yapan teknisyen Mustafa Ergün (35), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine firmaya gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergün'ün cenazesi, polisin incelemesini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.