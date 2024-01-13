Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!

PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edildi.

İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.