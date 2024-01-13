Dolmabahçe'de şehitler unutulmadı
Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 23:00, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 23:12
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Tüpraş Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
TİŞÖRT, PANKART VE MÜZİK KARARI
Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı tişörtlerle çıktı.
Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.
Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.
Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.