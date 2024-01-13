Dolmabahçe'de şehitler unutulmadı

Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.

Tüpraş Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

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