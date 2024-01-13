Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YERİ

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYİ AŞTI

Öte yandan 'Tabiatın kalbi' olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 137 santimetre ölçüldü.