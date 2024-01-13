Türkiye ile Libya enerjide işbirliğini ileri seviyeye taşıyacak

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta bulunan Bakan Bayraktar, Libya ziyaretini değerlendirdi.

Bayraktar, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere ilişkin, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında görevlerini yapmakta olan Mehmetçik'imize alçakça bir saldırı oldu ve 9 askerimiz maalesef şehit oldu. Kahraman Mehmetçik'imize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha hem ailelerinin hem aziz milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın son gününde Şırnak'ı ziyaret ettiğini anımsatan Bayraktar, "Gabar'da çok büyük bir petrol keşfi sonrasında bölgede şu anda petrol üretimimiz yoğun şekilde devam ediyor. Hem çalışmaları yerinde görmek için hem sondaj çalışmalarındaki mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve arkadaşlarımızla, Mehmetçik'imizle, güvenlik güçlerimizle bir arada olalım diye oradaydık." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu bölgenin önemine dikkati çekerek, "Bizim orada bu faaliyetleri yapabilmemiz için Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin sınır ötesinde konuşlanması ve oraları tahkim etmesi büyük önem arz ediyor. Dün yapılan saldırı ve benzer saldırılar Türkiye'yi kendi içerisine hapsetmeye çalışan, bizim yürüttüğümüz faaliyetlerden rahatsızlık duyan kesimlerin yaptığı eylemler. Biz bunlara hiçbir zaman pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Libya ziyaretini de benzer nedenlerle gerçekleştirdiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Irak'ta, Libya'da, Türkiye'nin varlığı benzer mahiyette bir anlam içeriyor. Burada son birkaç yıldır askeri anlamda yaptığımız katkıları, buradaki kardeşlerimize verdiğimiz destekleri, 500 yıllık köklü bir ilişkiye sahip Türkiye ve Libya'ya yakışır işbirliği içerisinde götürüyoruz. Bizim enerji alanındaki faaliyetlerimiz özellikle 2019'daki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile çok büyük önem kazandı. Geçtiğimiz yıl yine burada hidrokarbonlar alanında bir mutabakat zaptıyla işbirliğini hukuki çerçeveye oturttuk. Bunun devamında da bugün buradayız."

Bayraktar, "Hem özel sektör şirketlerimiz hem devlet şirketlerimizle beraber Türkiye'nin Libya'da, enerjide, petrol ve doğal gaz alanında bunun yanı sıra madenlerde ve diğer elektrik alanında işbirliğini ilerletmek için bu ziyareti gerçekleştirmiş olduk. Sayın Başbakan, Sayın Petrol Bakanı ve ilgili kurumların yetkilileriyle görüştük. Önümüzdeki döneme dair çok ciddi bir kararlık ortaya koyduk. Ben ümit ediyorum bu çalışmalarımızın neticesini alacağız. Türkiye ile Libya birçok alanda yaptığı işbirliğini enerji alanında da daha uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde ileriye götürecek." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjide işbirliği potansiyeli

Libya'nın enerji kaynaklarındaki potansiyeline dikkati çeken Bayraktar, "Ülkenin petrol ve doğal gaz kaynakları, maden kaynakları oldukça zengin. Ama tabii bir istikrara ihtiyaç var. Buraya gelen yatırımın daha uzun soluklu kalması için de birtakım çalışmaların beraberinde yapılıyor olması lazım." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin, Libya'nın enerji altyapısına, elektrik iletim ve dağıtım altyapısına, enerji üretimine katkı yapabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu yönde çalışmalarımız da oldu. Bizim ilgili kurumlarımızla buradaki şirketler bir araya geldi. Burada çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli var ve bunu ekonomiye kazandırmakta Türkiye'nin tecrübesinden istifade edebilirler. Türkiye'deki şirketlerimizi buraya gelmeleri noktasında motive ediyoruz. Bu alana kanalize ediyoruz. Çünkü buradaki kaynakların hem Libya halkının ve Libya'nın ülke olarak gelişimine çok ciddi katkısı olacak hem de bizim şirketlerimizin burada önemli mesafeler almasını sağlayacağız. Sadece hidrokarbon, petrol ve doğal gaz demiyoruz, diğer alanlarda da işbirliğine açık olduğumuzu ifade ediyoruz."

"Libya'nın deniz sahalarında aktif olmak istiyoruz"

Ziyaret kapsamında Libyalı yetkililerle görüşmelerine de değinen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol ve doğal gaz alanında ülkemizde son yıllarda yaptığımız çalışmalar, özellikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz sonrasında, kısa bir sürede üretime geçilmesi burada çok ilgi gördü. Çünkü biz bunları çok kısa bir sürede, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle yaptık. Yaptığımız deniz yetki alanı anlaşması kapsamında, Libya'nın deniz sahalarında aktif olmak istiyoruz. Kendi gemilerimizle çok daha maliyet etkin ve hızlı bir netice alabileceğimizi ifade ettik. Önümüzdeki dönemde, çok kısa bir zaman içerisinde buraya bir ekip göndereceğiz. Daha yoğun bir şekilde teknik bir çalışmayla bu konuda önemli adımlar atacağımızı ifade edebiliriz."