Emekli maaşına 'kök'ten çözüm

Milyonlarca emeklinin beklediği zamma ilişkin formül netleşmeye başladı. Emekli aylıklarında artışın kök aylıklara yapılacak zamla sağlanacağı öğrenildi. Kök aylığa yapılacak zamla memur emeklisi ile işçi ve esnaf emeklisi arasında oluşan 11 puanlık farkın da azami ölçülerde kapatılması sağlanacak. Ocak ayı enflasyon verisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56, memur ve emeklisi de yüzde 49,25 oranında zam alacak. Hükümet, işçi ve esnaf emeklisinin maaşında da makul artışın sağlanması için çalışma yürütüyor.

MAKUL ORANDA ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan çalışmaya göre; emekli aylığında kamuoyunun beklentisi doğrultusunda 'makul' bir artışa gidilecek. Zam oranın yüzde 45-46 bandının altında kalmayacağı ve daha üst seviyelere çıkarılması için uğraşılacağı bildirildi.

FARKA BÜTÇE ÇÖZÜMÜ

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, ocak ayı enflasyonun açıklanmasının ardından memur emeklisi ile işçi ve esnaf emeklisinin aylıklarında ortaya çıkan yaklaşık 12 puanlık farkın giderilmesi yönünde bütçe imkanları zorlanacak.

KÖK AYLIKTA ARTIŞ

İki bakanlığın ortak çalışmasında, öncelik emeklilerin kök aylıklarının iyileştirilmesine verildi. En düşük seviyeden emekli aylığı alan 6 milyon kişinin kök aylıklarında artış sağlanacak. Yıllardır yapılan seyyanen zamlarla en düşük emekli aylığı ile en düşük emekli kök aylığı arasında oluşan fark giderilecek. Böylece en düşük seviyeden emekli aylığı alan 6 milyon vatandaşın ilerleyen yıllarda mağduriyet yaşamasının da önüne geçilecek. Ayrıca en düşük emekli maaşına yapılan Temmuz 2023 zammından sonra ortaya çıkan dengesizlikte kök maaşlara yapılacak zamla ortadan kalkacak.

Kök maaş nasıl öğrenilir?

Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösterir. Kısaca kök maaş, en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen ek zammı içermeyen ve emekli maaşının ham halini gösteren değerdir. Kök maaş ya da kök aylık, e-devlet üzerinden 'Emekli Aylık Bilgisi' kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor. Örneğin, en düşük seviyeden emekli maaşı alan bir kişinin kök maaşı 4 bin 500 TL ise 7 bin 500 TL'ye kadar olan 3 bin TL'lik fark Hazine'den karşılanır.

Asgari ücret desteği düzenlemesi imzaya açıldı

AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, iş verene sağlanan asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek. Teklifin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Uğur Duyan