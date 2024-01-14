MOSSAD haber elemanlarını iş ilanıylı bulmuş

MİT ve Emniyet İstihbarat birimlerinin İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a yönelik düzenlediği casusluk operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. MOSSAD, elemanları belirlemek için önce sosyal medyada üzerinden iş ilanı veriyor. Yeni Şafak'ın güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre; detay verilmeyen ilandaki iletişim bilgilerine göre hareket eden elemanlarla bağlantı kuruluyor. Daha çok Arap kökenli, yada Arapça bilen elemanlar tercih ediliyor.

ARACI YA DA CANLI KURYE



Elemanlara önce fotoğraf çekimi, konum belirleme gibi basit işler yaptırılarak, asıl göreve hazırlanması sağlanıyor. İlk görevlerinde başaralı olanlar, ya da tercih edilenlerle, operasyonel Telegram hesabı üzerinden irtibata geçiliyor. Kendilerine ulaşan MOSSAD ajanlarının ilk etapta haber elemanlarına para karşılığında görev verdikleri belirtildi. MOSSAD, sadece yazılı iletişim kuruyor. Yapılacak ödemede ise aracı ya da canlı kuryeler kullanılıyor. Kripto para ve havale sistemiyle paranın izi kaybettiriliyor.

İKİ YABANCI UYRUKLU FİRARİ



MOSSAD'a yönelik düzenlenen operasyonda bir diğer ayrıntı daha ortaya çıktı. MOSSAD'ın özellikle Arap kökenli vatandaşlara yönelik çalışmalar yaparak casus olarak kullanmaya çalıştığı öğrenildi. MOSSAD'a çalıştığı belirlenen 3 Türk vatandaşının da Arap kökenli olduğu ifade ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan haber elemanlarının uyruklarının Filistin, Mısır, Tunus, Suriye, Lübnan ve Fas vatandaşları olduğu öğrenildi. Lübnan ve Fas uyruklu haber elemanlarının ise firari oldukları kaydedildi.

Burat Doğan