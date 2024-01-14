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İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı

İBB İtfaiyesinde görevli bazı itfaiye çalışanlarının kurdukları rüşvet çarkı ortaya çıktı. Şebekenin işyeri başvurusu yapan kişilerden "ruhsat belgeleri" karşılığında 45 bin lira, küçük işletmelerden 20, büyük işletmelerden ise 100 bin lira rüşvet aldıkları belirlendi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 08:11, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 08:13
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İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeye yönelik düzenlediği "rüşvet" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda faaliyet gösteren bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, İstanbul ve Kayseri'de eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda 1'i emekli 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİFRELERİ VERMİŞLER

Şüphelilerin, işyeri başvurusu yapan kişilerden ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet istedikleri, parayı teslim etmeleri için yangın söndürme sistemi satan bir kişiye yönlendikleri ve ona göre dosyalarının imzalandığı tespit edildi.
Ayrıca söz konusu itfaiyecilerin, İBB'deki bazı memurlara para vererek kurum şifrelerini kiraladıkları ve işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kendilerine ''Tehlikeli Ekip, Özel Ekip'' gibi isimler verdikleri saptanırken amir konumundaki şahısların rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondakileri azarladığı ve vatandaşla yapılan görüşmelerde deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları öğrenildi.

20-100 BİN LİRA ARASI...

Şüphelilerin, başvuru yapan firmaların potansiyellerine göre fiyatlar biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirketlere 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.
Şüphelilerin 170 rüşvet işlemi tespit edildi. Şüphelilerin, Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ifade edildi. İki firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Emir SOMER

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