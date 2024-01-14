Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 09:57, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:07
Hasyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan Ünal Can Engin, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Engin'in kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiyeye çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralanmıştı.