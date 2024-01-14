MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin maaşı arttı
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin maaşı arttı
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
11 il için yoğun kar uyarısı
11 il için yoğun kar uyarısı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ana sayfaHaberler Terör

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi'yi Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 10:11, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:22
Yazdır
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı. PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber