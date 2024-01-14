Bilkent'te bir alışveriş merkezindeki restoranda yangın

Restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikte bulunan bir başka restoran ile kırtasiye dükkanını da etkiledi.

Yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle, restoranda bulunan personel ile alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı restoranda maddi hasara yol açan yangın, bitişikteki iki dükkanda da hasara neden oldu.

Restoran Müdürü Oğuzhan Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoranda sabah hazırlık yapılırken bir anda yangının çıktığını fark ettiklerini, o sırada çalışanlardan kimsenin olay yerinde olmadığını söyledi.

Çalışanların, ilk anda yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiğini belirten Türkmen, "AVM'den de 5-6 yangın söndürme tüpü aldılar, ama hepsi boştu. Davlumbazdan çıkan yangın devamını getirdi. Maddi hasar var ama Allah'tan çalışanlara ya da komşulara bir şey olmadı. Kırtasiye dükkanına da sıçradı orada hasar var. Yan taraftaki bir restorana da ufak sıçradı. En büyük hasar bizde ve kırtasiyede." diye konuştu.