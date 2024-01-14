Giresun'da bir iş yerinde boğulmuş kadının cesedi bulundu

Polis, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cesedi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın, yapılan ilk otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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