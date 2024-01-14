Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 14:52, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:52
Nurettin Mahallesi'nde oturan Ayşe Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtilen çiftin cenazeleri, kaldırıldıkları Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.