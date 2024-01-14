Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Nurettin Mahallesi'nde oturan Ayşe Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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