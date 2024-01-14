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Sulama kanalında ceset bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 15:17, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 15:04
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Sulama kanalında ceset bulundu

Olay, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Sınır hattı bölgesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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