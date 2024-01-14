Amasya'daki Su Atan Şelalesi dondu
Amasya'da hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşünce Ermiş köyü yakınlarındaki Su Atan Şelalesi buz tuttu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 15:42, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 15:43
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya'da şehri zirveden gören Ermiş köyü yakınlarında bulunan Su Atan Şelalesi dondu.
30 metre yükseklikteki kaya üzerinden akan suyun donmasıyla buz sarkıtları oluştu.
Şelaleyi ziyaret edenler görsel güzellik oluşturan buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.