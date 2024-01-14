Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

Bugün yapılan tetkiklerin ardından Boşnak futbolcunun sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı duyuruldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net