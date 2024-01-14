Fotoğrafıyla hafızalara kazınan şehit babasından acı haber
Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'de 7 yıl önce şehit olan oğlunun haberini aldığında çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan şehit babası Mehmet Kılıç, yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 16:23, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:04
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DAEŞ'in saldırısında şehit olan Uzman Çavuk Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç yaşamını yitirdi.
Şehit babası Mehmet Kılıç, oğlunun şehit olduğu haberini aldığı sırada çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı.
Adana'da yaşayan baba Kılıç, dün gece rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı.
Kılıç, bugün Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.