D-100'de zincirleme kaza: 10 yaralı

D-100 Karayolu'nda meydana gelen Silivri istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.