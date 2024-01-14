Trabzon'da soba zehirlenmesi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 18:21, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 18:22
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda oturan Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz halde buldukları Terzi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.