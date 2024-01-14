Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

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