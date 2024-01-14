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Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 20:15, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 20:06
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Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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