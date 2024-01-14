Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı
Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 20:15, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 20:06
Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.