MEB, kiralama işlemleri hakkında usul ve esaslar hazırlayacağını duyurdu

İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
Ayda Sadece 6.352 TL Taksitle 60.000 TL!
Ayda Sadece 6.352 TL Taksitle 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Emekli zammı şubatta hesapta
Emekli zammı şubatta hesapta
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, kiralama işlemleri hakkında usul ve esaslar hazırlayacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, kiralama işlemleri hakkında nasıl yapılacağını gösterir usul ve esasları hazırlayacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 00:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:38
Yazdır
MEB, kiralama işlemleri hakkında usul ve esaslar hazırlayacağını duyurdu
MEB'den okul kantinleri, açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemleri hakkında açıklama

Yukarıda yer verdiğimiz haberimizde yer alan resmi yazılarda; "mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemi yapılmayacağına dair kısıt devam etmektedir." açıklamalarına yer vermiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 09.01.2024 tarih ve 93995564 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon, bahçe duvarları, otopark, depo ve benzeri amaçlarla kiraya verilebilecek kısımların Bakanlığımız (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamında üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 08/01/2024 tarihinde "Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilen Taşınmazlar İle Bu Taşınmazlar Üzerinde Yer Alan Yerlerin Kiralanmasına Dair Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bu Protokol ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 25/08/2022 tarihli Protokol yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle mülga Protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Strateji Geliştirme Başkanlığının 25.08.2022 tarihli ve 55926412 sayılı yazısı ve 18.01.2023 tarihli ve 68649350 sayılı yazılar da yürürlükten kaldırılmıştır.

Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon, bahçe duvarları, otopark, depo ve benzeri amaçlarla kiraya verilebilecek kısımların (büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç) üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesine ilişkin usul ve esaslar 08/01/2024 tarihli Protokol gereğince Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. Bu amaçla yapılacak çalışma tamamlandığında işlem tesis edilmesi mümkün olacaktır.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber