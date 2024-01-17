Mesleki eğitime Ocak'tan kayıt yaptıranlara hangi işlemler yapılır?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kayıt işlemleri" başlıklı 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan aralık ayının son iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmez. Bunlar o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtları doğrudan 11 inci sınıfa yapılır. Ancak önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık sınavına girebilecek durumda olanların kaydı yapılmaz. En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olup ilgili meslek dalından kalfalık belgesi sahibi olanların kayıtları doğrudan 12 nci sınıfa yapılır." hükümleri yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler" başlıklı 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde ise; "İkinci dönemin başlangıcından sonra mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla işletmede mesleki eğitimine nakil oldukları tarihte, diğer derslerine ise gelecek eğitim ve öğretim yılı başında başlar ve bu öğrencilere ilgili ders yılı için yılsonu puanı verilmez." hükümleri yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.12.2023 tarih ve 93302202 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda, 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda; mesleki eğitim merkezi programına, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre "ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıran" veya aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükmüne göre "ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapan" öğrencilerin mesleki eğitim aldığı işletmelere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamında Devlet katkısı ödemesi, öğrencinin teorik eğitimine başladığı tarihten itibaren yapılacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR