Mesleki eğitime Ocak'tan kayıt yaptıranlara hangi işlemler yapılır?

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
5 gün devamsızlık yapan öğrenci belge alamaz mı?
5 gün devamsızlık yapan öğrenci belge alamaz mı?
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kaskoda mesleğe özel indirim
Kaskoda mesleğe özel indirim
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Ana sayfaHaberler Eğitim

Mesleki eğitime Ocak'tan kayıt yaptıranlara hangi işlemler yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki eğitim kurumlarına Ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıranlara hangi işlemler yapılır Devlet katkısı ödemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 00:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:39
Yazdır
Mesleki eğitime Ocak'tan kayıt yaptıranlara hangi işlemler yapılır?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kayıt işlemleri" başlıklı 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan aralık ayının son iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmez. Bunlar o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtları doğrudan 11 inci sınıfa yapılır. Ancak önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık sınavına girebilecek durumda olanların kaydı yapılmaz. En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olup ilgili meslek dalından kalfalık belgesi sahibi olanların kayıtları doğrudan 12 nci sınıfa yapılır." hükümleri yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler" başlıklı 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde ise; "İkinci dönemin başlangıcından sonra mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla işletmede mesleki eğitimine nakil oldukları tarihte, diğer derslerine ise gelecek eğitim ve öğretim yılı başında başlar ve bu öğrencilere ilgili ders yılı için yılsonu puanı verilmez." hükümleri yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.12.2023 tarih ve 93302202 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda, 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda; mesleki eğitim merkezi programına, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre "ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıran" veya aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükmüne göre "ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapan" öğrencilerin mesleki eğitim aldığı işletmelere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamında Devlet katkısı ödemesi, öğrencinin teorik eğitimine başladığı tarihten itibaren yapılacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber